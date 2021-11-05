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Аваков: давайте подумаем над тем, чтобы умные политики создали альянс для баланса и продвижения страны вперед
09:04 05.11.2021 |
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дает понять, что может стать частью политического альянса, который сбалансирует власть в стране.
В четверг вечером в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о своем политическом будущем, Аваков сказал: "От общего - к частному. Прятаться не буду, буду говорить, как есть. Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый (политик) строит под себя. Вот вылез какой-то мало-мальски политик и говорит "все, я строю свой проект, у меня мои два процента, давайте срочно договариваться". Я думаю, что надо говорить концептуальные вещи".
Он подчеркнул, что не является сторонником крайних точек зрения, центрист, выступает за сбалансированность.
"Есть левые центристы, такие как Разумков, например. Есть правые центристы - Гройсман, Арсений Петрович (Яценюк). Есть Юлия Владимировна - она находится над всем. Есть Ляшко... Есть Смешко. Наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем над тем, чтобы все эти умные люди сделали такой альянс или мезальянс, который бы позволил сделать баланс, двигающий нашу страну вперед", - сказал Аваков.
Он добавил: "Это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И я никуда не денусь, и я буду этим заниматься".
Отвечая на вопрос о том, какова будет его роль в этом проекте - лидера или продюсера, Аваков отметил: "Думаю, что продюсер - не та роль, которая мне прописана.... Было много продюсеров, которые сейчас находятся при власти, а потом освободятся. Они потом будут опять заниматься продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением для страны".
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