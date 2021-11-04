Виталий Кулик о том, почему власть не стала разгонять акцию антиваксеров в Киеве

Денис Сарбей / Деловая столица

О массовых протестах антивакцинаторов в центре столицы и почему власть так вяло реагирует на них "ДС" поговорила с политологом Виталием Куликом.



"ДС" Вчера в центре Киева прошли массовые митинги антивакцинаторов. Правильно ли делает полиция, не разгоняя запрещенные в красной зоне карантина акции?

В.К. Хотел бы напомнить нашей власти лозунг, долго висевший на Доме профсоюзов: "Свобода - наша религия". Когда люди выступают, говоря, что нарушают их права, и они хотят быть услышанными, это значит, что существуют проблемы в обществе и власть что-то делает не так.

Здесь не нужно апеллировать к западному опыту, что это происходит во всем мире и является борьбой за здоровье. Раньше было право на здоровье, которое сейчас стало обязанностью быть здоровым, как нам это прописывает Минздрав. По-моему, люди имеют право на протесты, когда стоит вопрос о нарушении их основополагающих прав. Поэтому полиция, не разгоняя эти протесты, учитывает, что в обществе есть значительный процент людей, которые не воспринимают подобные ограничения, что разгон этой демонстрации, несмотря на собравшихся там, приведет к тому, что на следующую акцию выйдет еще больше людей. А если власть начнет преследовать организаторов, это тоже сработает на протест.

В этом случае власти нужна эффективная коммуникация с обществом, а этого нет. Запускаются фейки, и происходит максимальное унижение несогласных с позицией власти по биополитике. Власть не хочет слышать их критику, им отказывают в праве высказывания. Это приводит к тому, что протест переходит в полускрытый режим, а затем прорывается наружу. Поэтому, когда начнутся массовые рейды полиции по транспорту, ТРЦ и так далее, это обязательно приведет к еще одной волне протеста, которая будет более массовой.

"ДС" Создается впечатление, что власть боится антивакцинаторов: недавно Владимир Зеленский удалил свой пост о вакцинации в соцсети после того, как был атакован в комментариях антивакцинаторами. Банковая действительно боится пропагандировать вакцинацию открыто?

В.К. Думаю, Зеленский должен понимать, что часть пассивно поддерживающих протест - это его собственный избиратель, ядерный электорат. Это те 35% из первого тура и базис, на котором пока держится его рейтинг. И если президент будет педалировать ситуацию и пойдет по пути репрессий, давления и усиления ограничений, это сработает против его рейтинга в первую очередь.

В нынешней акции принимали участие те, кто в значительной степени поддержал Зеленского на президентских выборах. Несмотря на участие разных Савченко и т. п., там были и адекватные представители общества - ФОПы, рестораторы, защищающие права собственного бизнеса. Я понимаю этих людей, и тех, кто их понимает, тоже очень много.

Поэтому вряд ли Зеленский хочет потерять часть своего электората, и ему придется балансировать между давлением бигфармы, поклонников жесткой вакцинации и тех, кто гарантирует 23% поддержки ему сейчас.

"ДС" Нынешние акции в центре - проявление гражданского сознания людей, права которых якобы притесняют, организовано ли определенными силами расшатывание ситуации в столице?

В.К. Можно сказать, что это колокольчик для Зеленского. Не идеализирую тех, кто сегодня там собрался. Очевидно, что там присутствовали и разные токсичные группы, но вышедшие имеют на это право. Поэтому говорить о том, что эта акция не является проявлением гражданской активности общества, не стоит. Есть часть людей, не воспринимающих нынешнюю политику, это не секта, не узкая группа людей "второго сорта", которых можно изолировать. Это часть общества, знающая свои права и остро чувствующая, что они нарушены. Если власть попытается игнорировать этот протест и загнать его "под плинтус", то получит увеличение количества протестующих и потерю части электората Зеленского.

"ДС" На множество флажков, символики, аренду транспорта для подвоза людей и так далее явно понадобилось несколько миллионов гривень. Откуда они - заплатил какой-то богатый антивакцинатор?

В.К. Каждый раз, когда видим какую-то акцию протеста под Верховной Радой, пресса пишет о каких-то мифических заказчиках этой акции, которые все профинансировали. Насколько я знаю, одного из организаторов протеста, Остапа Стахива из Львовской области, поддержали две местные ассоциации малого и среднего бизнеса, которые он успешно "доит", об этом много написано. Каждая группа выходила на протест с собственной символикой и лозунгами, своей раздаткой. В общей сложности групп я насчитал там около 15.

"ДС" Если власть будет такой же осторожной, как сегодня, акции будут продолжаться?

В.К. Можно посмотреть на противников вакцинации в странах ЕС, где мы видим, что их массовые акции пользуются поддержкой. Поэтому поведение власти - не провоцировать. Она и так провалила ту же вакцинацию, мы наблюдаем большие очереди, их не могут даже администрировать. Это нужно было предусмотреть, и это проблема власти и эффективности государственных сервисов. На самом деле, Минздрав мог бы организовать все наилучшим образом, получив поддержку и одобрение, а травят людей и мучают в очередях, где царит сплошной хаос.