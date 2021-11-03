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Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны
15:59 03.11.2021 |
В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины.
"В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея Министром обороны Украины", - написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
Как сообщалось, в среду Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов.
Алексей Резников был назначен вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 марта 2020 года.
1 ноября 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у министра обороны Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.
Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.
3 ноября Рада отправила Тарана в отставку с должности министра обороны Украины по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.
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