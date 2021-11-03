Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны

Верховная Рада поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины по его заявлению.

За соответствующее решение проголосовали 341 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось со ссылкой на главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников. На пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Резников 1 ноября подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таран подал заявление об отставке 2 ноября.