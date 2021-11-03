Финансовые новости
- |
- 03.11.21
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада отправила Резникова в отставку с поста вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции
13:49 03.11.2021 |
Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов на пленарном заседании в среду.
Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года.
Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник проинформировал, что Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины (сейчас ее занимает Андрей Таран), тогда как на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от монобольшинства Ирины Верещук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера - министра экономики
|НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, который вчера подал в отставку
|Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга
|Сигнал Путину: Что будет делать флагманский корабль ВМС США в Черном море
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Слуга народа» направила Кабмину предложения по трем новым министрам
|Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
|Рада устранила несогласованности в законе о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией
|Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации
|Рада оправила Уруского в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
Это интересно
|Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
|Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия