Дело о нападении в Укрэксимбанке пошло в суд без ключевых доказательств – адвокат

Прокуратура передала в суд материалы по делу о нападении на журналистов программы "Схемы" в кабинете председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, не приобщив к ним ключевых доказательств против обвиняемых - оригиналы аудиозаписи события и возобновленного журналистами видео нападения, сообщило издание Радио "Свобода" со ссылкой на адвоката журналиста и оператора "Схем" Анатолия Попова.

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", - заявил Попов.

Кроме того, по словам адвоката, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека), которая карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается как раз уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд - это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", - отметил Попов.

Ранее во вторник Киевская городская прокуратура сообщила, что обвинительный акт в отношении четырех лиц, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов телепрограммы "Схемы", направлен в суд для рассмотрения по сути.

По ее данным, действия бывшего председателя правления банка и пресс-секретаря квалифицированы по чч.1, 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения).

Действия двух других сотрудников банка, а именно руководителя департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны, квалифицированы по чч.1, 3 ст.171, так и по ч.1 ст.126 УК Украины (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Как сообщило ранее Радио "Свобода", 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка (Киев) Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 УК.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

11 октября Мецгеру, а также двум другим фигурантам дела о нападении на журналистов, избрали меру пресечения; Мецгера отправили под ночной домашний арест. В тот же день он написал заявление об увольнении с должности. 2 ноября пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".