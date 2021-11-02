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Таран подал в отставку, — представитель Кабмина в Раде Мельничук
19:21 02.11.2021 |
Министр обороны Андрей Таран подал в отставку. Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.
"Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", - написал он.
Ранее в отставку подали первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Как сообщали Українські Новини, вчера, 1 ноября, представитель правительства в Раде Тарас Мельничук рассказал, что вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление об увольнении.
Как заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, Резников претендует на должность министра обороны.
Также сообщалось, что сегодня депутаты фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Резникова на должность министра обороны. На его место в Минреинтеграции хотят назначить депутата Ирину Верещук.
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