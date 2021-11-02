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В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС
15:56 02.11.2021 |
Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного Киевским международным институтом социологии 20-25 октября.
Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,3% среди определившихся с выбором), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (17%), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), "Европейская солидарность" (15,1%). Более 5% голосов определившихся респондентов получила бы партия "Сила и честь" (5,6%).
Несколько меньше проходного барьера, но в пределах статистической погрешности от него, набрали бы несуществующая партия Дмитрия Разумкова и Радикальная партия Олега Ляшко (по 4,5%).
За "Украинскую стратегию Гройсмана" проголосовали бы 3,6%, за Всеукраинское объединеие "Свобода" - 2,7%, за "УДАР" - 2,6%, за партию "Наши" - 2,3%, за Партию Шария - 2,2%, за партию "Голос" - 1,7%, за партию "За майбутне" - 1,2%, за другие партии - менее 1%. При этом 2,2% из общего количества опрошенных намерены испортить бюллетень, 22,4% не определились с выбором, 13,4% не участвовали бы в них, а 0,8% отказались отвечать.
Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выбора репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 5%
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