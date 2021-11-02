Зеленский лидирует в президентском рейтинге и рейтинге доверия к политикам – соцопрос «Рейтинг»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг с результатом 25,1%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором)", - указывается в отчете по итогам исследования.

Пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 14,1% респондентов, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 10,1%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 9,5%.

За экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на президентских выборах готовы проголосовать 7,3% респондентов, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 7,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева - 6,0%.

Лидер "Украинской стратегии", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман набрал 5,1% голосов. За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы отдать голоса 4,3% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 3,9%, за экс-нардепа Олега Тягнибока - 2,0%.

Городского главу Львова Андрея Садового на должности президента готовы поддержать 1,5% респондентов.

Рейтинг доверия к украинским политикам также возглавляет Зеленский, которому доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 59%. На втором месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют 26% и не доверяют 72%.

Пятый президент Украины Петр Порошенко занял третье место в рейтинге - ему доверяют 25%. В то же время, недоверие ему выразили 73% респондентов.

Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24% украинцев, не доверяют 57%, не знают его - 16%.

Опрос проводился в период с 21 по 23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.