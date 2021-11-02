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Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос Центра Разумкова
11:28 02.11.2021 |
Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования "Электоральные ориентации граждан на выборах в Верховную Раду Украины, оценка ими материального положения и вопросов, связанных с отопительным сезоном", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года по заказу Интернет-издания "Обозреватель".
Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку избирателей получила политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,2%, за несуществующую партию Дмитрия Разумкова, предложенную для исследования в качестве эксперимента - 5,5%.
Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер, но результат партии "Украинская стратегия Гройсмана" (4,6% от общего количества опрошенных) находится в пределах статистической погрешности от нее. За партию "Сила и честь" отдали бы голоса 3,6% опрошенных, за партию "Наши" - 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,6%, за Партию Шария - 1,3%, за партию "Голос" - 1%, за каждую из других политических сил - менее 0,3% избирателей.
При этом 1,3% из общего количества респондентов затруднились с ответом, 12,3% заявили, что не проголосуют ни за одну из предложенных политсил, а 8% опрошенных не намерены принимать участие в парламентских выборах.
Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 12,3% - ВО "Батькивщина".
Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось.
Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10% - войну на востоке Украины.
Большинство респондентов (52%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возлагают большую ответственность на местное самоуправление. 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, Правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать, а 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно.
Опрос 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины проводился методом САТИ (телефонный опрос) и представляет всё взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
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