Финансовые новости
- |
- 02.11.21
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Слуга народа» поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции - спикер фракции
23:04 01.11.2021 |
Депутатская фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.
Вместе с тем она проинформировала, что народным депутатом вместо Верещук станет Сергей Кострийчук.
"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего Совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии", - уточнила Палийчук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Слуга народа» поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны
|Пиррова победа Терехова: Будет ли руководить Харьковщиной олигарх Ярославский
|Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова
|«Внешний заказчик и «балоган»: Почему Тищенко устроил на Закарпатье плач Ярославны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ
|Шуфрич купил очередной телеканал
|Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы
|«Слуга народа» поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции - спикер фракции
|«Слуга народа» поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны
|Пиррова победа Терехова: Будет ли руководить Харьковщиной олигарх Ярославский
Это интересно
|В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
|Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest
|Компания Facebook переименовалась в Meta
|Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187
|Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года