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В Харькове на выборах мэра в первом туре побеждает Терехов, – экзит-пол
09:11 01.11.2021 |
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, которые представили на брифинге социолог, директор компании New Image Marketing Group Олег Синаюк и аналитик социологического центра Human Research Игорь Даниленко, передает Depo.Харьков.
По словам Синаюка, экзитпол производился по заказу Комитета избирателей Украины.
Согласно данным экзитпола, кандидаты получили следующие результаты:
* Добкин Михаил Маркович - 24,5%
* Немичев Константин Витальевич - 5,3%
* Мустафаева Алина Ельмановна - 3,4%
* Плетнев Владимир Васильевич - 3,3%
* Скорик Александр Алексеевич - 6,7%
* Терехов Игорь Александрович - 53,8%
* Ярославский Денис Игоревич - 1,5%
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
31 октября, прошли перевыборы городского головы. Харьковским городским головой в октябре 2020 года был избран Геннадий Кернес, однако в декабре он в результате осложнений COVID-19 скончался в берлинской клинике "Шарите".
На должность мэра города претендовали 10 кандидатов. Кандидатами на должность Харьковского городского головы зарегистрированы самовыдвиженцы Константин Немичев, Дмитрий Маринин, Михаил Добкин, Алина Мустафаева, Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Величков, представитель "Партии Шария" Владимир Плетнев, представитель "Блока Кернеса" Игорь Терехов, представитель "Европейской Александр Скорик.
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