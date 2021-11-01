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К закрытию участков явка избирателей составила 21,39 % в округе № 184 и 25,57 % в округе № 197
08:59 01.11.2021 |
Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) к моменту завершения голосования составила 21,39 % и 25,57 % соответственно, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей к моменту закрытия избирательных участков составила 21,39 % в ОВО № 184 и 25,57 % в ОВО № 197", - сказано в сообщении, обнародованном в воскресенье вечером.
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