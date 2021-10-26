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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - опрос центра Разумкова
12:56 26.10.2021 |
Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 26% среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября.
При этом, по данным исследования, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
На втором месте пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за него намерены проголосовать соответственно 9% и 14% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - соответственно 7% и 12%.
За лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - соответственно 7% и 10%, за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова - соответственно 6% и 9%, за экс-нардепа Евгения Мураева - 4% и 6%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 3% и 5%.
Следующим в рейтинге идет лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман - за него готовы отдать свой голос 2% всех опрошенных и 3,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - соответственно 2% и 3%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2% и 2%, за шоумена Сергея Притулу - 1,5% и 2%, за представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского - 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - по 1% и 1%.
Согласно опросу, по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка президента Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также по сравнению с январем снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.
Кроме того, по сравнению с январем снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). С конца июля-начала августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).
Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
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