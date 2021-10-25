COVID-бизнес Пушилина. Как кремлевский гауляйтер в ОРДО зарабатывает на пандемии коронавируса

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

История с "косяком" гражданина РФ Косяка на линии фронта в районе Золотого Луганской области продолжилась и на прошлой неделе. Причем особо педалировали эту тему не столько в российской оккупационной администрации в Луганске (хотя боевик Косяк "косил" под "представителя ЛНР в СЦКК"), сколько их донецкие коллеги-коллаборанты, а также непосредственно из Москвы.

Так, 19 октября российский МИД разразился официальным заявлением такого содержания: "Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения на Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина". Тем самым, как отметили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, "МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно".

Кстати, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба достаточно оперативно заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований РФ Косяку. Впрочем, из Кремля в оккупированный Донецк поступила команда "стоять за Косяка на смерть", что выражалось в осуществлении тотальной блокады в ОРДО международных наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Более того, если изначально в донецкой гостинице Park Inn своим "пикетом активистов" не давали житья только представителям СММ ОБСЕ непосредственно в Донецке (из-за чего в целях безопасности наблюдателей донецкой штаб-квартиры ОБСЕ все их запланированные операции по мониторингу были приостановлены), то позже автомобильные ворота передовой патрульной базы миссии ОБСЕ в оккупированной Горловке были попросту заперты с помощью цепи и навесного замка, а южнее ворот боевики запарковали машину с голубыми табличками "ДНР", блокировавшую выезд.

Правда, через некоторое время горловский офис СММ ОБСЕ все же разблокировали и все силы оккупанты опять бросили под отель в Донецке Park Inn, где нагнанная массовка из пенсионеров и бюджетников, отмечающихся в специальном списке организаторов "митинга", продолжила топтаться под громкую музыку. 23 октября свой "протестный" концерт тут даже дала специально приехавшая из России одиозная певица Чичерина - обладательница как "паспорта ЛНР", так и "паспорта ДНР".

Хроника COVID-коллапса

Как ни странно, но на такой донецкий концерт Чичериной под минусовую фонограмму собралась отнюдь не местная молодежь, а преимущественно люди преклонного возраста - как раз группа риска в эпоху нынешней пандемии коронавируса. А то, что в Донецке и окрестностях свирепствует настоящий COVID-коллапс, уже не скрывает и "минздрав ДНР" в своих ежедневных статистических сводках, где показатели новых коронавирусных заражений - стабильно более тысячи случаев в сутки, а смертей - более сотни.

Сама по себе смертельная хроника поражает даже видавших виды жителей ОРДЛО. Это когда, к примеру, в оккупированной Макеевке тела умерших от коронавируса хранят в холодильниках заброшенного супермаркета "Амстор", где раньше держали мясо. По простой причине - местные морги переполнены, а цены на ритуальные услуги взлетели до небес.

Сбежать же из оккупации через линию соприкосновения абсолютно невозможно - все подступы к украинским КПВВ закрыты оккупантами наглухо. А жители ОРЛО не могут выехать за пункт пропуска "Станица Луганская" для того, чтобы получить уже вторую дозу вакцины от коронавируса на подконтрольной Украине территории. Что же касается завоза лекарств в ОРДЛО из России, то и луганские, и донецкие "пограничники" заставляют везущих медикаменты людей вообще выбрасывать все препараты.

Бизнес Пушилина на пандемии

При этом топ-коллаборанты неплохо зарабатывают на осенней волне эпидемии буквально на ровном месте. Например, кислородные концентраторы, которые доставили в ОРДО как гуманитарную помощь, неким странным образом оказались в местных аптеках, где их продают по завышенным ценам - за 74 тыс. руб. И это только один маленький эпизод на фоне глобальной коррупционной схемы по освоению средств на закупках лекарств, налаженной лично главарем российской оккупационной администрации в Донецке Пушилиным и его старым подельником еще по махинациям в финансовой пирамиде "МММ", гражданином России Крамаром.

Последний персонаж интересен не только тем, что нынче именуется "помощником главы ДНР" и в свое время был депутатом гордумы Десногорска Смоленской области РФ от "Единой России". В первые месяцы российско-украинской войны Крамар, будучи в 2014 году "представителем ДНР в РФ", активно встречался для продвижения интересов "русского мира" на Донбассе с лидером российских имперских националистов-евразийцев Александром Дугиным, главой ЛДПР Владимиром Жириновским и советником Путина Сергеем Глазьевым.

А в 2019-м Крамар весьма неожиданно попал в мировые СМИ. Журналистское расследование Би-Би-Си о вмешательстве России в президентскую кампанию-2018 в Мадагаскаре привело к группе российских политтехнологов, выдававших себя за туристов. И среди этих "туристов" затесался именно Крамар, на то время уже зам в пушилинской партии "Донецкая республика".

Но вернемся в наши дни в оккупированный Россией Донецк. Как утверждают знающие люди, через Крамара в нынешнюю "золотую эру" COVID-пандемии Пушилин лично руководит закупками медицинских препаратов и оборудования, которые в ОРДО осуществляются через так называемое "ГП "Лекарства Донбасса". Причем закупается весь ассортимент только у одной российской фирмы "Биофарм" по завышенным в 3-5 раз ценам. И эти медицинские препараты в большинстве случаев - откровенный неликвид с граничным или уже истекшим сроком годности, который "Биофарму" не удалось реализовать на территории России.