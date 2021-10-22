Самонаводящийся Brimstone: Что за ракеты получит Украина от Великобритании

Руслан Рудомский / Depo.ua

Великобритания готова продать Украине корабельные и авиационные ракеты с головками самонаведения по цене 100 тыс. фунтов стерлингов за единицу.

Вчера британское издание The Times опубликовало инсайдерскую информацию, что Великобритания продаст ракеты класса "поверхность-поверхность" для украинских патрульных катеров и ракеты класса "воздух-поверхность" для украинских самолетов. Стоимость одной ракеты - 100 тыс. фунтов стерлингов.

Также в сообщении упоминается, что это будут ракеты Brimstone разработки и производства международной компании MBDA UK, которая специализируется на изготовлении ракетных боеприпасов.

При этом британское издание не указывает, когда именно эта поставка произойдет.

В то же время в сообщении отмечается, что у британского правительства есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию против Украины, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и будет иметь непредсказуемые последствия для безопасности всей Европы. Поэтому можно предположить, что продажа этих ракет состоится уже скоро.

История вопроса

14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Украина приобретет у Великобритании два действующих корабля, которые будут вооружены британскими ракетами и сразу же войдут в состав наших ВМС.

А в начале августа он сообщал, что в рамках подписанного 21 июня меморандума между двумя странами британские и украинские инженеры совместно работают над разработкой для Украины модели нового ракетного катера на базе британского проекта P50U.

"Первые два катера этого проекта будут иметь британские ракеты. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное вооружение, прежде всего - ракетный комплекс" Нептун", - заявил тогда Пристайко.

В свою очередь атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс отметил, что британцы не имеют ничего против украинских ракет, но есть техническая проблема, над устранением которой надо поработать.

"Мы наблюдаем за "Нептуном", который Украина разрабатывает и который после полного ввода в эксплуатацию будет боеспособным ракетным комплексом. Но нынешний размер этих катеров не позволяет разместить "Нептун". Поэтому нам пришлось пойти на меньший, но очень мощный современный ракетный комплекс", - пояснил Вудс.

Пока неизвестно, говорится ли в сообщении The Times и заявлениях Пристайко и Вудса об одних и тех же ракетах, но очень похоже, что да. То есть корабельные ракеты класса "поверхность-поверхность" уже в ближайшее время будут проданы Украине вместе с двумя катерами, а воздушные класса "воздух-поверхность" - отдельно для использования украинской боевой авиацией.

Хотя не исключено также, что речь идет о различных проектах и ракеты класса "поверхность-поверхность" продадут Украине отдельно и безотносительно от катеров - для использования на уже имеющихся в ВМС ВСУ средствах.

О каких ракетах идет речь

Упомянутая в новости The Times ракета класса "поверхность-поверхность" Brimstone - это высокотехнологичная самонаводящаяся сверхзвуковая ракета, разработанная международным консорциумом MDBA для британской боевой авиации.

Ракета поступила на вооружение страны в 2005 году и широко использовалась британскими ВВС в операциях в Афганистане, Ливии, а с декабря 2015 года - в Сирии.

Также Brimstone сейчас используют военно-воздушные силы Саудовской Аравии. В 2017 году было объявлено о планах передать ее на вооружение ВВС Катара, однако до сих пор этого сделано не было.

Ракета Brimstone имеет активную радиолокационную головку самонаведения, что позволяет ей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, предусмотрена возможность лазерного наведения.

Общая масса ракеты составляет 49 кг при длине 1,8 метра. Максимальная дальность пуска может достигать 11,2 км при максимальной высоте 6 км.

В отличие от аналогичных систем, боевая часть ракеты Brimstone устроена по тандемному принципу, обеспечивающему более эффективное поражение целей с современными типами брони. При этом относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующие убытки.

Что касается ракет класса "поверхность-поверхность" (их еще называют "земля-земля", хотя такое определение не очень точное, так как эти ракеты могут также выпускаться с плавучих платформ и поражать надводные цели) для украинских катеров, то здесь не все так однозначно. Ведь Великобритания не выпускает специализированные ракеты корабельного типа.

В то же время на официальном сайте консорциума MDBA удалось найти информацию, что уже упомянутая ракета Brimstone кроме воздушных носителей также пригодна для развертывания на широком спектре наземных и других платформ. Поэтому не исключено, что именно эти ракеты будут адаптированы к запуску с катеров и поступят в Украину вместе с авиационными.

А опыт использования воздушных и даже зенитных ракет против надводных целей у украинской армии уже есть. Можно вспомнить, как осенью 2018 года на военном полигоне в Одесской области Вооруженные силы Украины отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125. Результат: восемь пусков - восемь уничтоженных надводных целей.