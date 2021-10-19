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Рада назначила Корниенко первым вице-спикером
12:10 19.10.2021 |
Верховная Рада поддержала назначение на должность первого заместителя председателя парламента первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.
Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Назначение Корниенко, в частности, поддержало 222 депутата фракции "Слуга народа", 13 и 17 депутатов групп "За майбутне" и "Довира" соответственно, а также 4 внефракционных нардепа. Против проголосовали лишь 2 депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и по одному нардепу фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Большинство этих депутатов, а также представителей фракции "Голос" воздержались.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим голосованием председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на рейтинговое голосование кандидатуру Корниенко и народного депутата фракции "Европейская солидарность" Софии Федыны. В ходе рейтингового голосования за Корниенко проголосовали 248 народных депутатов, а Федыну поддержали 73, преимущественно нардепы фракций "Евросолидарность" и "Батькивщина", а также три нардепа от "Слуги народа". После чего Стефанчук предложил проголосовать за кандидатуру Корниенко на должность первого вице-спикера.
Верховная Рада также освободила Корниенко от обязанности челна комитета по вопросам государственной власти.
Как сообщалось со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, первым его заместителем в случае избрания Корниенко на должность первого вице-спикера может стать народный депутат Андрей Мотовиловец.
Ранее Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, который с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", был первым номером в списке партии на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.
Верховная Рада поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, ранее занимавшего пост первого вице-спикера.
Корниенко - в прошлом бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель. Во время президентской кампании Владимира Зеленского он был координатором волонтерского проекта "Зе Команда". На парламентских выборах 2019 года избран депутатом от партии "Слуга народа", был седьмым номером в списке. С 3 августа 2019 года - председатель партии "Слуга народа" в связи с тем, что Дмитрий Разумков с 29 августа стал председателем Верховной Рады, а Давид Арахамия возглавил фракцию. В Верховной Раде занял пост первого заместителя председателя фракции.
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