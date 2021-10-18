Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами

Внефракционный нардеп рассматривает возможность участия в следующей избирательной кампании, если увидит поддержку украинцев.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после отставки не планирует создавать политические союзы с Виталием Кличко, Арсеном Аваковым или Владимиром Гройсманом. Об этом внефракционный нардеп сообщил в эфире телеканала Украина 24.

Внефракционный нардеп отметил, что Кличко, Аваков и Гройсман идут своей дорогой и объединение с ними вряд ли возможно.

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича... каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня - с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", - добавил Разумков.

Парламентарий подчеркнул, что пойдет на следующие выборы при условии, если будет видеть поддержку со стороны украинцев.

"У меня сейчас нет переговоров с коллегами. С другой стороны, я не думаю, что это реалистичный сценарий, о котором сейчас говорят. У каждого свое направление, у каждого свое видение", - продолжил экс-спикер Рады в эфире телеканала.

Комментируя свою отставку Дмитрий Разумков сообщил, что после голосования к нему подходили депутаты из монобольшинства и просили прощения.

Нардеп утверждает, что накануне голосования по отставке спикера Верховной Рады в Офисе президента велись "жесткие дискуссии" с членами фракции "Слуга народа".

"Это же не секрет - об этом (о беседах со "слугами" в ОП - ред.) и в кулуарах все говорят, и не только в кулуарах. Я себе никогда не позволял вызвать кого-то из депутатов в кабинет и как-то убеждать таким, мягко говоря, ненормальным, на мой взгляд, способом", - подытожил Дмитрий Разумков в эфире телеканала.