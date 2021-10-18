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«Клуб экспертов» запустил серию обзоров, посвященных 30-летию Независимости, первая передача – о демографии
14:17 18.10.2021 |
На Youtube-канале «Клуб экспертов» прошла премьера первой передачи, посвященной подведению итогов 30-летия независимости Украины в экономической и социальной сферах.
В пилотном выпуске, посвященном демографической ситуации в нашей стране, основатель Клуба экспертов, кандидат экономических наук Максим Уракин и ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Лидия Ткаченко, проанализировали основные тенденции изменения численности населения Украины за последние 30 лет, изучили исторические данные и прогнозы ООН на ближайшее столетие.
Гость программы отметила, что Украина имеет одни из худших демографических показателей на постсоветском пространстве. По ее словам, это связано прежде всего с резким снижением рождаемости во второй половине 90-х, начале 2000-х годов.
«Еще с советских времен одной из самых больших проблем повышения рождаемости оставались массовые аборты, которые фактически стали инструментом регулирования численности населения. При этом, рождаемость до 1990-го года оставалась сравнительно высокой - в среднем 2-3 ребенка на семью на территории УССР», - отметила эксперт.
Она также добавила, что на сегодня рождение ребенка в украинской семье является «героическим поступком» из-за сложной социально-экономической ситуации, поэтому в ближайшие десятилетия ожидать всплеска рождаемости не приходится.
Ткаченко подчеркнула, что с 60-х годов прошлого века в Украине практически отсутствует положительная динамика продолжительности жизни. Средний возраст как мужчин так и женщин в нашей стране сейчас примерно такой же как и 60 лет назад, несмотря на значительный общемировой прогресс в сфере медицины и здравоохранения.
«Эта ситуация характерна как для периода позднего СССР, так и для постсоветского периода. При этом страны как западной, так и восточной Европы, даже те, что входили в соцлагерь, демонстрировали гораздо более позитивную динамику», - добавила ученый.
Более подробно с анализом демографической ситуации в Украине Вы можете ознакомиться в видеоролике, опубликованном на канале «Клуб экспертов»:
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