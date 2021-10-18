Миссия ОБСЕ на Донбассе объявила о блокировании работы

Сепаратисты блокируют работу миссии и проводят протесты под штаб-квартирой во временно оккупированном Донецке.

Об этом сегодня, 17 октября, заявил главный наблюдатель Яшар Халит Чевик, пишет Depo.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, вчера, 16 октября, в штаб-квартиру пришли около 200 пророссийских демонстрантов. Они требуют освобождения задержанного украинскими военными боевика.

"В целях безопасности мы приостановили наши операции", - заявил Чевик.

Он также добавил, что непосредственной угрозы со стороны протестующих пока не было. При этом, протесты вспыхивали и раньше, но на этот раз сепаратисты, похоже, заблокировали вход в здание, где размещены наблюдатели.

Заметим, речь идет о боевике, которого задержали украинские военнослужащие 13 октября. Оперативная группа ВСУ задержала боевика "ЛНР" с российским паспортом Андрея Косяка в Луганской области на линии разграничения возле КПВВ "Золотое".

Напомним, 14 октября СБУ обнародовала допрос пленного боевика "ЛНР" Андрея Косяка, задержанного накануне возле КПВВ "Золотое".

После этого, 15 октября, "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, предоставленные Киеву в рамках СЦКК. По словам террористов, гарантий безопасности не будет до тех пор, пока украинская сторона не вернет Косяка.