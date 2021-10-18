«ЛНР» отозвала гарантии безопасности, предоставленные Киеву в рамках СЦКК

Михаил Хомченко / Depo.ua

Российская террористическая организация "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, предоставленные Украине в рамках СЦКК для работ на линии соприкосновения.

По словам террористов, гарантий безопасности не будет до тех пор, пока украинская сторона не вернет задержанного боевика "ЛНР".

Об этом сообщают российские и пророссийские СМИ со ссылкой на руководителя "представительства "ЛНР" в СЦКК Михаила Филипоненко, информирует Depo.ua.

"В связи с захватом и пленом ... мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждении любых вопросов до освобождения нашего сотрудника" - сказал Филипоненко.

По его словам, как только Украина освободит задержанного боевика, "ЛНР" готова сесть за стол переговоров для обсуждения восстановления наблюдения и координации на линии соприкосновения.

То есть фактически работа наблюдателей на линии фронта остановлена. Также в "ЛНР" ограничат передвижение миссии ОБСЕ.

Напомним, 13 октября в Луганской области на линии разграничения у КПВВ "Золотое" оперативная группа ВСУ задержала боевика "ЛНР" с российским паспортом Андрея Косяка.

14 октября СБУ обнародовала допрос пленного боевика "ЛНР" Андрея Косяка, задержанного накануне у КПВВ "Золотое".