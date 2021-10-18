Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«ЛНР» отозвала гарантии безопасности, предоставленные Киеву в рамках СЦКК
14:11 18.10.2021 |
Российская террористическая организация "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, предоставленные Украине в рамках СЦКК для работ на линии соприкосновения.
По словам террористов, гарантий безопасности не будет до тех пор, пока украинская сторона не вернет задержанного боевика "ЛНР".
Об этом сообщают российские и пророссийские СМИ со ссылкой на руководителя "представительства "ЛНР" в СЦКК Михаила Филипоненко, информирует Depo.ua.
"В связи с захватом и пленом ... мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждении любых вопросов до освобождения нашего сотрудника" - сказал Филипоненко.
По его словам, как только Украина освободит задержанного боевика, "ЛНР" готова сесть за стол переговоров для обсуждения восстановления наблюдения и координации на линии соприкосновения.
То есть фактически работа наблюдателей на линии фронта остановлена. Также в "ЛНР" ограничат передвижение миссии ОБСЕ.
Напомним, 13 октября в Луганской области на линии разграничения у КПВВ "Золотое" оперативная группа ВСУ задержала боевика "ЛНР" с российским паспортом Андрея Косяка.
14 октября СБУ обнародовала допрос пленного боевика "ЛНР" Андрея Косяка, задержанного накануне у КПВВ "Золотое".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Netflix снял в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли, но кэш-рибейт так и не получил
|Суд оправдал экс-министра Омеляна по делу о снижении портовых сборов
|Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами
|Глава Пентагона посетит Тбилиси и Киев с призывом проводить реформы, необходимые для членства в НАТО
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок