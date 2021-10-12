Финансовые новости
- |
- 12.10.21
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нападение на журналистов: суд отправил Мецгера и Пикалова под ночной домашний арест
17:35 11.10.2021 |
Голосеевский районный суд Киева отправил отстраненного главу Укрэксимбанка Евгения Мецгера и начальника департамента информационной политики банка Владимира Пикалова под домашний арест за нападение на журналистов программы "Схемы".
Об этом Українським Новинам сообщила спикер киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, решения о домашнем аресте суд вынес в понедельник.
В отношении Мецгера и Пикалова суд избрал ночной домашний арест.
Мецгеру запрещено покидать место проживания с 22:00 вечера до 06:00 утра, Пикалову с 21:00 до 06:00.
На данный момент в суде продолжается рассмотрение меры пресечения третьему подозреваемому по делу о нападении на журналистов программы "Схемы".
Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру о подозрении в деле о нападении на журналистов программы "Схемы".
Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса).
На журналистов программы "Схемы" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем", отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.
В свою очередь Укрэксимбанк обвинил журналистов программы "Схемы" в завладении банковской тайной.
Затем набсовет банка отстранил от должности без сохранения зарплаты Мецгера, директора департамента информационной политики Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости
|Позитив недели. Украина помогает Швейцарии сделать e-VTOL самолет
|Чистки Пасечника. Зачем «министра ЛНР» посадили на подвал и поменяли «омбудсмена»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
В РУБРИКЕ
|Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко
|«Евросолидарность» подала в Офис генпрокурора два заявления о возможных преступлениях окружения Зеленского - пресс-служба
|Нападение на журналистов: суд отправил Мецгера и Пикалова под ночной домашний арест
|Суд отпустил Труханова под залог в 30 миллионов
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Арахамия: ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек
Это интересно
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире
|Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке
|Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям
|«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы
|Samsung отложила производство 3- и 2-нм микросхем следующего поколения
|YouTube отметит самые интересные участки видео