Арахамия: ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек

Верховная Рада планирует провести перестановки в Кабинете министров, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужен просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале", - сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.

Арахамия отметил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отложить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

"На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Затем, через неделю, когда будет пленарная неделя - уже воплощать в жизнь", - пояснил нардеп.