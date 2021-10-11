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Арахамия: ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек
11:01 11.10.2021 |
Верховная Рада планирует провести перестановки в Кабинете министров, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужен просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале", - сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
Арахамия отметил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отложить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.
"На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Затем, через неделю, когда будет пленарная неделя - уже воплощать в жизнь", - пояснил нардеп.
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