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В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП
10:57 11.10.2021 |
Европейский Союз и США разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призывают возобновить работу отборочной комиссии, сообщает посольство США в Украине.
"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - говорится в сообщении американского посольства в субботу.
Как сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
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