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«Слуга народа» поддержала кандидатуры Стефанчука и Корниенко на должности спикера и первого зампредседателя Рады
12:43 07.10.2021 |
Фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко - на пост первого заместителя председателя парламента, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко", - написала Палийчук в Telegram в четверг.
Позже эту же информацию подтвердил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Решение фракции делегировать: Стефанчука на должность спикера; Корниенко на должность (первого) вице-спикера", - написал Качура в своем Telegram-канале.
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