Суд в США начинает слушания по делу MH17: российские госбанки обвиняют в финансировании наемников РФ на Донбассе

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram.

Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ. Шансман был одним из пассажиров лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сбитого российскими наемниками над Донецкой областью в июле 2014 года.

"Предварительные слушания в дистанционном режиме назначены на 14 октября, в 10:30", - сообщили в суде.

Там также подтвердили, что ранее суд отклонил возражения ответчиков о том, что юрисдикция окружного суда по Южному округу Нью-Йорка не распространяется на данное дело, и принял решение о возможности его рассмотрения по существу.

Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования наемников ОРДО, которые, по мнению истцов, несут ответственность за гибель самолета.