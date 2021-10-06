Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вопрос оффшоров вряд ли подорвет влияние президента, это лишь капля – политолог
15:59 06.10.2021 |
Утечка оффшорных документов Pandora Papers вряд ли приведет к ослаблению власти президента Владимира Зеленского, считает руководитель Фонда "Украинская политика", политолог Кость Бондаренко.
"Зеленский знал, что рано или поздно вопрос об оффшорах возникнет и появится на повестке дня.... Он мог сыграть на опережение, но он не сыграл", - сказал Бондаренко в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
По мнению политолога, вместо игры на опережение, команда президента "начала искать какие-то выходы". "Сначала началась кампания "а что такое? Оффшоры - это нормально"... Эта беспомощность свидетельствует о том, что стратегически, на опережение команда Зеленского не играет, играет только по принципу "появилась проблема - решаем проблему", - сказал Бондаренко.
Политолог выразил мнение о том, что обнародование информации об оффшорах не отразится в целом негативно на имидже главы государства.
"Говорят, что вопрос оффшоров подорвет власть Зеленского, его влияние, думаю, вряд ли. Это только одна капля, их будет много. Думаю, что совокупность всех этих капель может стать фактором, который приведет к ослаблению власти Зеленского", - пояснил Бондаренко.
Как сообщалось со ссылкой на данные "Слидство.Инфо", информация более чем о 1,5 тыс. украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.
Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.
В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании Шефиру.
Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вопрос оффшоров вряд ли подорвет влияние президента, это лишь капля – политолог
|Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в рамках расследования НАБУ и САП
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на втором и третьем этажах в Раде
|Судья без правил: почему в Страсбурге сказали "нет" кандидатам в ЕСПЧ от Украины
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
Это интересно
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц