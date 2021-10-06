Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в рамках расследования НАБУ и САП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Венедиктова сообщила в "Фейсбук" в среду, уточнив, что подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, а также ряду городских чиновников и "одного известного одессита".

"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело как для Одесского региона, так и для страны в целом... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала генпрокурор.

По её словам, указанные лица причастны к "целому ряду преступных деяний, направленных на завладение земельными участками в Одессе".

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Однако, по словам генерального прокурора, эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, "несмотря на наличие других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами".

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция..., а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных...: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно", - резюмировала Венедиктова.