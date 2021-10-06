Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 12:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на втором и третьем этажах в Раде
10:02 06.10.2021 |
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента, сообщила пресс-секретарь председателя Ольга Туний.
"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах! Теперь в пресс-центре на 3-м этаже могут работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек", - написала Туний в Facebook в среду утром.
По ее словам, также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
"Все детали - в документе", - добавила она, прикрепив фотокопию распоряжения к публикации.
Согласно документу, в пресс-центр на третьем этаже допускается от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до четырех человек), от информагентств - до двух человек, от других изданий - по одному человеку.
В кулуары второго этажа пленарной части Рады допускаются от ТВ-каналов - не более одной съемочной группы (до двух человек), от информагентств, в том числе фотокорреспонденты, - до двух человек, от других изданий - по одному человеку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на втором и третьем этажах в Раде
|Судья без правил: почему в Страсбурге сказали "нет" кандидатам в ЕСПЧ от Украины
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Украинский вопрос в немецких выборах: чего ждать Киеву от новой коалиции
|Рада внесла в повестку дня сессии вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера
Это интересно
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц