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Пентагон заказал строительство еще шести катеров Mark VI для Украины за $85 миллионов
Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией SAFE Boats International на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые в дальнейшем передадут Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет hromadske.
Отмечается, что компания спроектирует, построит и оборудует катера. После их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины.
Работы должны завершить в 2025 году. Стоимость контракта составляет $85 млн. Работы выполнят в Такоме, Бремертоне и Фриленде, штат Вашингтон.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Пентагон заказал строительство первых двух патрульных катеров Mark VI для Украины.
Напомним, в июне 2020 года Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн. Часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины.
Отметим, что Mark VI - это боевые катера, предназначеные для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катера почти 24 метра. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает максимальную скорость в 41 узел.
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