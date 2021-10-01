Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю
17:49 01.10.2021 |
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Швеция), сообщает пресс-служба политсилы.
"1-3 октября 2021 года пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Королевство Швеция) на тему глобальных и региональных вызовов, перспектив сотрудничества и рисков конфронтации", - отмечается в сообщении.
Ожидается выступление Порошенко на тему ситуации в Украине и совершенствования политики ЕС "Восточное партнерство", а также участие в дискуссии об отношениях Запада с Россией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На пути к культу личности. Почему Разумкова увольняет Арахамия, а не Зеленский
|Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю
|Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми