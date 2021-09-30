Реинкарнация «заводомэрии»: Кто вытеснил из кресла мэра Запорожья

Данило Мусин / Depo.ua

Мэр Запорожья Владимир Буряк ушел в отставку, заявив о ней 29 сентября в конце очередной сессии горсовета.

Городской глава Запорожья Владимир Буряк не досидел на должности первого года второго мэрского срока. В октябре 2020-го он триумфально победил в первом туре и смог завести в горсовет 16 депутатов именной партии "Единение". Судя по его тогдашней уверенности, он даже не предполагал, что 29 сентября 2021 года заявит об отставке.

Depo.Запорожье рассмотрело основные версии неожиданного для многих горожан решения.

Здоровье

Именно состоянием здоровья городской глава Запорожья объяснил свою отставку, напомнив о трех операциях на сердце, которые уже перенес, и сообщив о медицинских обследованиях, которые ждут его впереди.

Проблемы со здоровьем у мэра возникли не вчера. В 2019 году стало известно, что Буряку сделали операцию на сердце. Это произошло в аккурат после провальных для "команды Буряка" (запорожского проекта "Оппозиционного блока") выборов в парламент.

По крайней мере еще одну операцию мэру сделали этим летом. На больничный Буряк тогда пошел в разгар кризиса в Запорожском горсовете, большинство в котором бойкотировало мэра.

Поэтому вполне можно говорить о том, что политические баталии очень сильно отражались на мэрском здоровье.

"Слуги"

Местные выборы 2020 года стали большим ударом для "Слуги народа", которая во всех крупных городах уступила кресло мэра конкурентам, в частности, местным политическим проектам. В Запорожье представитель "слуг" Виталий Тишечко пришел к финишу гонки даже не вторым - третьим.

Несмотря на то, что "Единению" не светило сформировать в горсовете устойчивое большинство, у "Слуг" должен был быть соблазн получить мэрское кресло неизберательным образом. Это, по сути, сейчас и произошло. Секретарем горсовета в Запорожье является депутат от "Слуги народа" Анатолий Куртев и именно он будет исполнять обязанности мэра до внеочередных (если их назначат), а то и очередных выборов.

Однако, еще до отставки мэра, большинство в городском совете ярко продемонстрировало Буряку, что с ним придется считаться. И после длительного бойкота сессий, мэр пошел все-таки на уступки.

Остается вопросом, почему "Слуг" не устроил "ограниченно дееспособный" мэр. Возможно, у него был предел уступок, а, скорее всего, настойчиво выталкивали Буряка из кресла все же не они.

Метинвест

Отставка Буряка вполне может быть проектом "Запорожстали", читай Метинвеста. И это реальное дежавю. За тем лишь исключением, что в 2015 году команду Буряка (которая, как и мэр, пришла в горсовет из Запорожстали) называли "заводомэрией" и "ахметовскими", а теперь будут называть "заводомэрией" и, очевидно, "новинскими". Так как в ахметовско-новинском холдинге "Метинвест" первую политическую скрипку играет сейчас именно Вадим Владиславович.

На каком этапе и главное почему разошлись пути Буряка и Метинвеста, сейчас сказать трудно. В любом случае разрыв произошел еще до местных выборов, хотя во время избирательной кампании Буряка "Запорожсталь" ему публично не мешала. Возможно, мэра сбросили со счетов потому, что он не выполнил каких-то обещаний, а возможно и не держали на счетах.

Так или иначе, а в пользу реинкарнации "заводомэрии" говорит сегодняшнее назначение на должность заместителя городского головы Запорожья и управляющего делами исполкома двух выходцев из Метинвеста: директора департамента регионального развития холдинга Виталия Киселя и бывшего вице-мэра Мариуполя Александра Голтвенко.