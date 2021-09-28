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«Евросолидарность» обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах
19:26 28.09.2021 |
Фракция "Европейская солидарность" подала заявления в НАБУ, ГБР и Офис генерального прокурора о совершении уголовного преступления при голосовании за законопроект об олигархах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
"На прошлой неделе в стенах парламента был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и во время заседания", - пояснил лидер фракции Артур Герасимов.
В пресс-службе пояснили, что заявления касаются совершения преступления депутатами "Слуги народа" по статьям 351 и 364 Уголовного кодекса.
"Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса - препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия - это процедура. А закон - это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это - следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", - объясняет народный депутат Ростислав Павленко.
Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" имеет целью расширение полномочий президента и подконтрольного ему СНБО, а также давление на медиа.
Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.
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