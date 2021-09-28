Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 20:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс
13:07 28.09.2021 |
Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО и считают наиболее эффективным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "Социс".
Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - "против". Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.
Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных. 17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского.
Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.
Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко, 16,1% - Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсман, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.
Украинцы также достаточно сдержанно оценивают результаты проведения "Крымской платформы" и визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 45,4% опрошенных отметили, что проведение "Крымской платформы" - это событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины, 19,8% - считают, что это приближает возвращение Крыма, а 9,2% - убеждены, что это усложнит возвращения Крыма.
Не ожидают от визита президента Украины в США значительных последствий для украино-американских отношений 47,9% опрошенных, а 32,2% - считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.
Опрос проведен 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Евросолидарность» обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах
|Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия
|Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Владимир Фесенко: Если в Харькове победит Добкин, на Банковой решать проблемы будут через Ахметова
|ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
Это интересно
|Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
|Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов
|Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны
|BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности