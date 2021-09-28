Владимир Фесенко: Если в Харькове победит Добкин, на Банковой решать проблемы будут через Ахметова

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, кто и почему имеет больше шансов выиграть на выборах мэра Харькова, "ДС" поговорила с политологом Владимиром Фесенко.

"ДС" 30 сентября завершается регистрация кандидатов на выборы мэра Харькова. Возможно ли появление в последние дни интересных фамилий, способных повлиять на предвыборный расклад? В соцпопросах последних месяцев регулярно фигурировали фамилии Мураев, Светличная, Фельдман - почему их нет среди кандидатов?

В.Ф. Пока еще нет. Но вы правы, повлиять могут только упомянутые три фигуры. Например, если зарегистрируется Фельдман, это может ослабить позиции Добкина, потому что он будет отбирать часть активного антимайдановского электората ОПЗЖ на себя. Его выдвижение подыграет Терехову. Похожая ситуация с Мураевым, который не имеет партийной привязки, но, поскольку у него активная идеологическая, по сути антимайдановская, позиция, то он, несомненно, также забрал бы часть избирателей у Добкина.

Со Светличной, которую можно расценивать как более технократичного кандидата, ситуация несколько сложнее, и она может отобрать какую-то небольшую часть голосов у Терехова. В результате прошлогодних выборов ее избирательный блок набрал не так много, но у самой Светличной рейтинг немного выше. Она, скорее всего, забрала бы голоса тех, кто поддерживает проевропейских и промайданных кандидатов. Их не так много, все они не очень известны и популярны.

Сомневаюсь, что Светличная могла бы выйти во второй тур. Все же она пользуется большей поддержкой в области, а не в Харькове, но, тем не менее, могла бы смешать общую картину и посоревноваться с Тереховым на его поле. Она тоже управленец, хозяйственник, и сейчас думает, насколько нужно влезать в эту драку. С одной стороны, там есть люди, которые уговаривают ее поучаствовать. Например, киевские коллеги, люди из команды Райнина. Проще говоря, те, кто хочет на ней заработать. Ввязаться в борьбу она может, но шансов на победу практически нет. И если она займет четвертое или пятое место, это будет очень болезненным поражением, которое может серьезно подрубить перспективы на будущее. Поэтому ей сейчас лучше подождать, все-таки это не совсем ее выборы.

"ДС" На выборы официально выдвинулся Дмитрий Маринин, который утверждает, что Терехов незаконно стал секретарем горсовета - якобы электронная подпись Кернеса была подделана. Эта история и выдвижение - самопиар Маринина или некие силы таким образом атакуют Терехова?

В.Ф. Для него это скандал ради пиара. Можно спорить по каким-то процедурным или правовым нюансам, но если есть предмет для оспаривания, ему надо обращаться в правоохранительные органы. Политически тут все понятно, это чистый самопиар. Естественно, это и попытка подорвать легитимность положения Терехова, что это незаконно и т.д. В данном случае Маринин играет в пользу оппонентов Терехова, в первую очередь Добкина.

"ДС" Также зарегистрировались кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев и от ОПЗЖ Валерий Говоров. Следует ли считать их техническими? Их присутствие в бюллетене будет размывать поддержку Терехова или Добкина?

В.Ф. Говоров зарегистрировался как самовыдвиженец, он член партии, но не кандидат от ОПЗЖ. Потом, он не харьковчанин, а живет в Купянске. Потому это чисто технический кандидат, который, скорее всего, играет в пользу Добкина. Хотя на самом деле мне сложно сказать, кто это и чей персонаж. Несомненно, он хочет подзаработать на выборах, это давняя и известная история. Некоторые аутсайдеры пытаются продать свои услуги по членам комиссий и так далее сильным кандидатам.

По кандидату от Шария - это чисто партийная история, попытка напомнить о себе. Им удалось пройти в горсовет, и выдвижением Плетнева они поддерживают свой статус и борются за политическое будущее, ведь шансов на победу сейчас никаких нет. Кроме того, прогнозирую, что результат Плетнева будет гораздо меньше, чем у его партии на прошлогодних выборах, хотя что-то у Добкина он, может, и отберет.

"ДС" Можно ли уже точно утверждать, кто заручился поддержкой Ярославского - Терехов или Добкин?

В.Ф. Вряд ли Добкин. В мае или июне было интервью Ярославского "Стране", и в нем он очень скептически отозвался по поводу Добкина. Сложно сказать, какие отношения у бизнесмена с Тереховым. Добкин - человек статусный, с амбициями, с ним тяжелее договариваться. Ему не Харьков нужен, он хочет вернуться в большую политику. А Терехов - технократ, не имеет политических амбиций и будет продолжать политику лояльности к центральной власти, которая была и при Кернесе. Это устраивает Киев, и точно так же это устраивает большинство влиятельных людей в Харькове, и Ярославского тоже может устроить.

Но сам Ярославский ни на кого не ставит. Помню, я с ним говорил еще в 2010 году, что нужно продвигать своего кандидата на выборы, но он дал понять, что это неинтересно. Он решает свои проблемы с Киевом, а в Харькове он просто договорится с победителем выборов, это гораздо проще.

"ДС" Верно ли предположение, что Офис президента скорее наблюдает за выборами мэра Харькова, чем реально влияет на процесс?

В.Ф. Своего кандидата, очевидно, нет. Все видят, как Банковая выстраивает отношения с победителями местных выборов и местными властями: они договариваются, даже если это противоположный лагерь, как было с Филатовым или с Трухановым. В Харькове Банковая не захотела влезать в предвыборную историю с гарантированным исходом в виде проигрыша, и сейчас наблюдает, а затем будет договариваться с победителем выборов. Мне кажется, Терехов их больше устроит, ведь с мэром-технократом легче договариваться, он точно не будет конфликтовать с Киевом. Если все-таки победит Добкин - решать проблемы будут через Ахметова.

"ДС" У кого из участников выборов лучше шансы на победу и почему?

В.Ф. Думаю, у Терехова, ведь у Добкина существенно выше антирейтинг, он очень политизирован. Харьковчане скорее поддержат неконфликтную фигуру с имиджем хозяйственника. Конечно, к рейтингам от всевозможных социологических компаний можно относиться по-разному, но я, при всех нюансах, доверяю и КМИСу, и "Рейтингу", и "Соцису", а они говорят, что лидирует именно Терехов. "Блок Кернеса" поддерживает более половины харьковчан, а Терехов - их кандидат. Понятно, не все сторонники Кернеса проголосуют за Терехова, но основная масса сделает именно так.

Думаю, в первом туре не выиграет никто, но я прогнозирую Терехова на первом месте, Добкина - на втором. Чисто теоретически, если не будут участвовать ни Мураев, ни Светличная, ни Фельдман - допускаю, что Терехов может выиграть и в первом туре, ведь его могут поддержать и проевропейски настроенные избиратели, которые никогда не проголосуют за Добкина.