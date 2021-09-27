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Рейтинг партий: «СН» - 26,4%, «ЕС» - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, «Батькивщина» - 10,3%, «Сила и честь» - 7,7%, - опрос «СОЦИСа»
17:07 27.09.2021 |
Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. В рейтинге четко определились два лидера - партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16 - 21 сентября 2021 года, передает Цензор.НЕТ. Всего были опрошены 2000 респондентов по всей стране, исключая Крыму и неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.
Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% - проголосуют за "Европейскую Солидарность".
Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%.
Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.
Согласно результатам опроса, большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинский считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% - считают, что ситуация в государстве движется в правильном направлении.
Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% - считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране.
Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу - 15,5%, отчаяние - 9,1%, безразличие - 8,2%, страх - 5,5%, ненависть - 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, любопытство - 5,9%, а оптимизм - 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день - 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность - 2,5 %, а гордость - 1,1%.
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