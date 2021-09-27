Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время выплатят задолженности по заработной плате, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

"...Средства, насколько я понимаю - на прошлой неделе министр обороны проводил совещание - уже выделены и в ближайшее время будут выделяться. Подъемные будут оплачены, поднаем будет оплачен. Пока так. По крайней мере, государство в лице Минфина заверяет Минобороны о том, что все будет выплачено", - сказал Залужный в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, такие выплаты приостанавливали из-за того, что их было заложено меньше в государственном бюджете. "Не потому, что там был "плохой" Хомчак (экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак - ИФ), был "плохой" Таран (министр обороны Украины Андрей Таран - ИФ), они не могли между собой договориться, чтобы солдатам платили деньги. Нет! Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше", - пояснил главнокомандующий.