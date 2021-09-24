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«Европейская солидарность» просит ГБР и Офис генпрокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности нардепов
13:38 24.09.2021 |
Фракция "Европейская солидарность" просит Государственное бюро расследований (ГБР) и генерального прокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности народным депутатам, злоупотребления властью, превышения служебных полномочий.
"Европейская солидарность" обращается к Государственному бюро расследований, генеральному прокурору, куда мы передаём заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады 23 сентября 2021 года", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады в пятницу.
По её словам, парламент, приняв решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о деолигархизации по специальной процедуре, которая не предусматривает рассмотрения всех поправок к документу, нарушил права народных депутатов на законотворческую деятельность.
"Мы расцениваем это преступлениями по статьям - препятствование государственной деятельности, препятствование деятельности народным депутатам, узурпация власти, и именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь эту ахинею, и кто вчера тут председательствовал", - отметила Геращенко.
Как сообщалось, при рассмотрении законопроекта о деолигархизации председательствовал на пленарном заседании первый заместитель спикера Руслан Стефанчук (председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находится на больничном в связи с коронавирусной болезнью).
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