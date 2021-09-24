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Рейтинг партий: «Слуга народа» - 20%, «ЕС» - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, «Батькивщина» - 10,8%, - опрос КМИС
09:38 24.09.2021 |
Шанс попасть в Верховную Раду впервые получили партии "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия" и "УКраинская стратегия Гройсмана".
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно ему, лидеры рейтинга партий не изменились. "Слугу народа" готовы поддержать 20% тех, кто пошел бы на выборы и уже определился с выбором, "Европейскую солидарность" - 17,4%, "ОПЗЖ" - 11,6%, "Батькивщину" - 10,8%, "Силу и честь" - 7,8%
При этом ряд партий, которые еще в июне были готовы поддержать менее 5% избирателей, теперь получили шанс пройти в парламент.
Так, за "Оппозиционный блок" готовы отдать голоса 5,5% тех, кто готов идти на участки и определился с выбором (в начале июня было 4,2%), "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - по 5% (в начале июня тоже было по 4,2%).
Опрос проводился в течение 10-15 сентября методом телефонных интервью. Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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