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В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра «Социальный мониторинг»
16:20 23.09.2021 |
Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы пятипроцентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они происходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 11-19 сентября центром "Социальный мониторинг".
За "Слугу народа" проголосовали бы 24,7% респондентов из числа тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за "Европейскую солидарность" - 17,1%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,9%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 11,2%, за партию "Сила и честь" - 5,8%.
Кроме того, высокие шансы на прохождение в парламент сохраняет "Украинская стратегия Гройсмана", за которую готовы отдать голоса 4,8% определившихся респондентов, что находится в пределах статистической погрешности от проходного барьера.
Остальные партии, согласно результатам опроса, не преодолели бы проходной барьер и собрали бы менее 3% каждая. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 2,7% определившихся, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,4%, за партию "Гражданская позиция" - 2,1%, "Голос" - 1,6%, "За майбутне" - 1,3%, за Партию Шария - 1,1%, за остальные - менее 1% за каждую.
4,1% респондентов намерены испортить бюллетень.
15,2% из общего числа респондентов затруднились с ответом, а 14,1% заявили, что не намерены голосовать.
В ходе исследования было опрошено 3010 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуальных интервью по месту проживания респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Стандартное отклонение 1,1-1,9.
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