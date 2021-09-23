Планы Минобороны: Какие корабли и ракеты ожидаются в 2022 году

Руслан Рудомский / Depo.ua

Министерство обороны Украины обнародовало планы на 2022 год относительно важных долгосрочных программ в сфере обороны и безопасности.

На днях президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета на 2022 год. Этим решением Кабмину поручается предусмотреть общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,95% ВВП при денежном объеме не менее 319 437,7 млн гривен.

В свою очередь Министерство обороны обнародовало свои планы на эти деньги. В них прописано развитие ракетного вооружения, Военно-морских сил, а также новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий оборонного сектора.

Рассмотрим этот список более подробно.

Прежде всего, для нужд ВМС планируют продолжить программу строительства кораблей класса "корвет" и обеспечить поставки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" с активизацией работ над разработкой корабельной версии ракетного комплекса.

Здесь все более чем понятно. На вооружение ВСУ уже принят противокорабельный ракетный комплекс Р-360 "Нептун", способный обезопасить нас от атак с моря. Правда, пока только в наземном исполнении. Корабельную версию Минобороны заказало разработчикам лишь в июне 2021 года и сейчас продолжаются опытно-конструкторские работы по этой теме.

По словам генерального директора и генерального конструктора КБ "Луч" (разработчик и производитель "Нептуна") Олега Коростелева, версия комплекса "Нептун" для надводной платформы в условиях достаточного финансирования будет изготовлена не ранее чем через полтора года.

Как известно, крылатая ракета "Нептун" предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, и имеет боевую часть массой в 150 кг. То есть, она способна уничтожать крейсера, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы, десантные а также большие десантные и транспортные корабли на расстоянии до 280 км.





Что касается корветов, то еще в декабре 2020 года Минобороны заключило с турецкими компаниями контракт на строительство серии корветов типа Ada. По словам президента Зеленского, первый корабль уже собирается в Турции и должен быть спущен на воду до 2023 года. Опять же - в условиях достаточного финансирования.

Параллельным курсом в конце июня 2021 года в Одессе Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском партнерстве. В рамках его выполнения британцы должны построить восемь ракетных катеров согласно требованиям украинских ВМС: два - в Великобритании и шесть - в Украине.

Также в 2022 году Министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего, речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом "Сапсан".

Комплекс призван объединить лучшие решения, заложенные украинскими разработчиками в проектах "Борисфен" и "Гром" начиная с 1990-х годов, и должен иметь восемь тактических ракет, или две оперативно-тактические.

"Сапсан" разрабатывают именно как многофункциональный комплекс: в случае необходимости его можно заряжать ракетами массой 480 кг, способными преодолевать расстояние 1-1,5 тысячи километров.

Понятно, что такое оружие создается не для использования, а для сдерживания врага. Проще говоря, если Украина будет иметь на вооружении ракетные комплексы, способные держать под прицелом Москву, то Россия подумает, прежде чем осуществлять следующую агрессию.

Правда, пока речь идет именно о ракетном комплексе как пусковой установке. Разработка же самых ракет с такими возможностями станет (если станет) отдельным проектом национального значения.

Кстати, прототип шасси "Сапсана" в этом году принял участие в Параде Независимости (самый большой автомобиль на видео).





Кроме этого, к началк 2022 года в Минобороны рассчитывают завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч".

Как и "Нептун", ракета "Ольха" также относится к уникальным отечественным оружейным разработкам последних лет. Разрабатывалась она уже в период войны с Россией для замены снарядов к советской реактивной системе залпового огня 9К58 "Смерч".

"Ольха" - это новейшая ракета калибра 300-мм, массой 250 кг и радиусом действия 70 км для существующих реактивных систем залпового огня. "Ольха-М" - модернизованная версия комплекса с боевой частью ракеты в 170 кг, которая имеет повышенную точность и больший радиус действия, в том числе ракеты способны точно поражать цели на расстоянии около 130 км.





Планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием снаряда "Тайфун-2".

"Тайфун-1" - это 122-мм реактивный снаряд, способный преодолеть расстояние до 40 км, что вдвое превышает дальность "градов". Летные испытания снаряда подтвердили среднюю дальность стрельбы и кучность попадания.





Реактивная система "Верба" - модернизация "Града": на шасси КрАЗ-6322 установили уже существующую боевую часть, добавив ряд навигационных и автоматизированных систем.

Сначала "Верба" использовала старую советскую боевую часть. Именно в таком виде "Верба" была принята на вооружение в 2019 году. Однако в феврале 2021 года в Минобороны приняли решение объединить два конкурирующих проекта "Верба" и "Берест" в один, ведь на "Бересте" была разработана совершенно новая современная боевая часть, которая производится на отечественных мощностях.

Таким образом, новая РСЗО "Верба" в дополнение к современным системам навигации и автоматизации получила большую огневую мощь за счет большего количества направляющих - 50 вместо 40.

"Тайфун-2" - это снаряд для реактивной системы залпового огня калибром 220-мм с максимальной дальностью в 65 км. Он создается для системы "Ураган" на основе советского РСЗО "Ураган".

"Ураган" оснащен цифровой системой управления огнем, включая возможность обмена информацией на поле боя.

В качестве замены шасси советского ЗИЛ-135ЛМ использовано Т815-7Т3RC1 от чешской фирмы TATRA с колесной формулой 8х8, которое может двигаться с максимальной скоростью более 100 км/ч.

Проект "Ураган" находится на стадии испытаний, но в условиях достаточного финансирования в 2022 году имеет все шансы быть принятым на вооружение ВСУ.





Среди прочего ожидается увеличение финансирования научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины.