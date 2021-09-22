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Порошенко и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса и его офшоров
17:56 22.09.2021 |
Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1".
Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, Суркис требовал компенсации на сумму более $350 млн. "Эти претензии суд признал несостоятельными", - цитирует адвоката пресс-служба партии Европейская солидарность.
По словам адвоката, сотрудники украинского МИДа пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИДа отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", - пояснил Новиков.
По его словам, после решения суда истец - Игорь Суркис - будет обязан возместить судебные издержки.
"Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн", - уточнил Новиков.
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