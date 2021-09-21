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Информация об агентстве
Офис генпрокурора блокирует получение информации в отношении Дубинского, – НАПК
11:21 21.09.2021 |
Офис генерального прокурора блокирует получение информации Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции из других стран в отношении народного депутата Александра Дубинского.
Об этом в интервью "Слово и дело" рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.
"Мы направляем запросы в другие страны. Но, к сожалению, есть отдельные случаи, когда Офис генпрокурора блокирует получение нами информации из других стран. В частности, из Словакии. Это касается депутата Александра Дубинского (о его собственности словацкой компанией DubPro S.r.o с уставным капиталом 5000 евро). Офис генпрокурора почему-то предоставил Словакии ответ о том, что мы не являемся уполномоченным органом на получение информации. Мы провели соответствующие переговоры с Офисом генпрокурора и ожидаем, что они подтвердят наши полномочия на получение информации относительно этого народного депутата", - сообщил Новиков.
В Центре противодействия коррупции в октябре 2020 года сообщили, что Александр Дубинский имеет активы в Словакии, но часть этих активов он не декларирует. Так, нардеп в декларации за 2019 год не указал права собственности на компанию DubPro S.r.o.
В январе стало известно, что Офис генпрокурора начал уголовные производства против Александра Дубинского по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
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