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Рабочую группу по нейтрализации рисков от Северного потока-2 возглавил Ермак
12:47 17.09.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сфере в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.
Соответствующее распоряжение №545 / 2021-рп обнародовано на сайте главы государства в четверг вечером.
"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины... Образовать рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", - сказано в документе.
В состав рабочей группы также вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.
Рабочей группе необходимо внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
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