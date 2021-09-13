Нарвались на Героя Украины. В чем причина чисток в «МВД ДНР»

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



Прошлая неделя на захваченной Россией части Донецкой и Луганской областей началась с бодрых обещаний о скорой интеграции. Речь, конечно же, не о приеме оккупированных районов Донбасса в состав РФ, а всего лишь о "создании единого экономического и таможенного пространства ДНР и ЛНР", о чем 6 сентября совместно объявили донецкий и луганский гауляйтеры Кремля - Пушилин и Пасечник.

Впрочем, данная "объединительная декларация" - пока только красивое сотрясание воздуха, еще требующая для реального наполнения подписания всяческих "межгосударственных договоров" между квазиреспубликами и синхронизации "законодательства", посему соответствующая бюрократическая волокита займет немало времени. Первым же шагом к экономической интеграции всех ОРДЛО призвана реализация "программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы", принятых в тот же день, 6 сентября. И как раз там, в этих программах, пропагандистские сказки потекли бурной рекой.

Например, главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин громогласно заявил буквально следующее: "Мы не раз говорили о том, что нам необходимо выйти на уровень Ростовской области. В документе приводятся конкретные значения: увеличение средней заработной платы в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тыс. руб. и повышение средней пенсии в 1,3 раза до 13,8 тыс. руб., средняя заработная плата бюджетников будет 29 тыс. руб.". Не отставал от Пушилина в фантазиях и его луганский коллега Пасечник, пообещав "отказаться от покупки воды со стороны Украины и ликвидировать подачу воды по графику".

Оба топ-коллаборанта рассказали и о "восстановлении жилого фонда", и о "повышении эксплуатационных характеристик систем ЖКХ", и о "развитии транспортных сетей", и о "создании 70 тыс. новых рабочих мест благодаря реализации комплексных мер поддержки предпринимательской среды", и даже о "повышении показателя ВВП на душу населения на 75%". Однако, если спуститься с этих высотных Нью-Васюков на грешную землю и даже под землю, становится понятной непреодолимая бездна между обещаниями кремлевских марионеток и настоящими реалиями в оккупации.

К примеру, того же 6 сентября на шахте "Красный партизан" в ОРЛО произошла авария, в результате которой девять горняков погибли и 19 были травмированы. Там просто оборвался канат клети с возвращающимися со смены шахтерами, а всему виной - как полная деградация на шахтах в ОРДЛО оборудования, так и тотальное несоблюдение элементарных правил техники безопасности при ведении подземных работ.

Принуждение к голосованию

Тем временем в оккупированных районах Донетчины и Луганщины полным ходом идет подготовка к голосованию местных обладателей российских паспортов на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября. Точнее, все обставлено таким образом, что не участвовать им в путинском "празднике демократии" будет, мягко говоря, крайне затруднительно. Ведь отказников принуждают писать объяснительные и угрожают штрафами, а то и увольнениями с работы и отчислением с учебы.

Продвинутые бюджетники и студенты могут проголосовать дистанционно, зарегистрировавшись на портале для электронного голосования (для подтверждения чего необходимо в обязательном порядке скидывать начальству скрины соответствующей регистрации, а потом, скорее всего, - и факт своего голосования за "Единую Россию"). А непродвинутых, то есть абсолютное большинство, будут массово и централизованно подвозить из ОРДЛО на избирательные участки, расположенные в населенных пунктах соседней Ростовской области РФ.

Наконец, на неконтролируемом Украиной участке украинско-российской границы с 17 по 19 сентября пункты пропуска будут работать в особом режиме - через них могут проехать в Россию только участвующие в голосовании и исключительно при наличии российского паспорта. Для остальных (с украинским паспортом либо с "паспортами" квазиреспублик) - путь закрыт. Кроме того, все перевозчики ОРДЛО уже отменили все собственные рейсы в сторону РФ на следующий уик-энд, следуя четкому указанию на этот счет оккупационных "властей".

Причина чисток в "МВД ДНР"

Но не только и не столько грядущими выборами в российскую Думу интересуются сейчас живущие в оккупации. Одной из самых обсуждаемых тем в Донецке стали вскрывшиеся подробности прокатившихся этим летом чисток в "МВД ДНР". Напомним, стартовал наезд местных чекистов из "МГБ" на отдельных полицаев из "МВД" с громкого ареста (в буквальном смысле, так как сопровождался перестрелками) в оккупированном Харцызске в конце июня такого себе Мазура - бывшего сотрудника украинской милиции, предавшего в 2014-м присягу украинскому народу и дослужившегося аж до "замначальника управления уголовного розыска МВД ДНР".

Так вот, как поведали источники известного в ОРДЛО "Телеграм"-блогера, пишущего под ником Донетчанин, весь сыр-бор с Мазуром и его подельниками, которые давно специализируются на грабежах квартир простых людей и отжатиях их авто, связан с банальной промашкой. А именно: ослепленные вседозволенностью полицаи-грабители однажды, как говорится, не на того нарвались. Они отжали у 87-летнего старика денег и драгоценностей на несколько миллионов, но чудом выживший после того квартирного ограбления донецкий пенсионер оказался не простым, а "золотым" - Героем Украины и Соцтруда, бывшим директором шахтоуправления "Донбасс" Юрием Барановым.

И связей этого заслуженного шахтера оказалось достаточно, чтобы из Москвы в Донецк тут же примчались сотрудники российского Следкома, устроив местным полицаям разбор полетов с пристрастием. В итоге кроме вышеупомянутого топ-коллаборанта Мазура были задержаны 80 с лишним коллаборантов из "МВД ДНР" помельче. При этом все они теперь стучат на подвале друг на друга с такой интенсивностью, что приехавшим в ОРДО московским "следакам" требуется серьезная подмога - ими уже открыто несколько тысяч уголовных дел.

