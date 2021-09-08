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АНАЛИТИКА

Очередное «простое решение»: Согласится ли ООН признать ФСБ России террористической организацией

09:12 08.09.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

"Слуги" Дунда и Аликсийчук с коллегами внесли законопроект, которым предлагают Организации Объединенных Наций признать российские ФСБ и Генштаб террористическими организациями. Разбираем, почему об этой инициативе в ООН скорее всего даже не узнают (и это не зрада).

Авторами законодательной инициативы №6001 под названием "Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями" являются депутаты-мажоритарщики от фракции монобольшинства Олег Дунда (91-й округ, Киевская область), Александр Аликсийчук (округ №154, Ровенская область), Георгий Мазурашу (округ №203, Черновицкая обл.) и их коллеги из группы " За будущее" Игорь Гузь (округ №19, Волынская область) и Тарас Батенко (123-й округ, Львовская область). Такой подбор авторов-мажоритарщиков намекает на желание нардепов засветиться перед своими избирателями в качестве бескомпромиссных патриотов, беспощадных к врагам Отечества.

В этот вторник, 7 сентября, проект был получен парламентом и направлен на рассмотрение руководства. До внесения на рассмотрение профильного комитета Рады и тем более в сессионный зал еще очень далеко, если вообще до этого дойдет, учитывая содержание депутатской инициативы. А она короткая, как выстрел, - ее текст уложился в неполную страницу. Предусматривает этот законопроект три момента:

* признание Верховной Радой Украины Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба вооруженных сил России террористическими организациями;
* утверждение обращения ВР в Совет безопасности ООН о признании упомянутых российских институтов террористическими организациями;
* поручение председателю Верховной Рады безотлагательно направить соответствующее обращение в ООН.

К проекту добавлен текст обращения Верховной Рады к Совету безопасности ООН. Он немного длиннее, состоит из трех страниц текста и 770 слов.

Не будучи уверенными, что утверждение "все гениальное - просто" работает в этом случае, попробуем разобраться в реалистичности депутатской инициативы. Дунда и Аликсийчук - депутаты вообще очень продуктивные, их подписи среди коллективов авторов стоят под десятками законопроектов в разных сферах - от экономики, изменений в Бюджетный кодекс, экологии, местного самоуправления и защиты пчел до осуждения исламской организации ХАМАС и признания ее террористической.

А вот когда Дунда и Аликсийчук создают в паре, из-под их пер выходят настоящие законотворческие неожиданности. Уже не первый раз упомянутые нардепы выносят на суд общества проекты довольно интересного содержания. В январе 2021 года они зарегистрировали законопроект №4640, которым предлагали фактическое введение в Украине двойного гражданства: украинцы, кроме чиновников и депутатов, смогли бы получать паспорта других государств, а иностранцы - получать украинский паспорт без потери гражданства своей страны. Тот проект так и не был рассмотрен Радой.

В марте этого года эти же двое авторов подали проект закона №5258 об осуждении идеологии "русского мира". Состояние его прохождения - до сих пор "прорабатывается в комитете".

Еще большую известность приобрел другой законопроект упомянутого творческого тандема, №0095. Он появился в марте 2021-го и предполагал ни много ни мало - денонсацию соглашения между Украиной и Россией относительно пребывания на территории нашего государства Черноморского флота РФ. Мало того, что такие масштабные инициативы по сложившейся практике поступают в Раду от президента или правительства. Законотворческий тандем Дунда-Аликсийчук, похоже, попытался воспользоваться волной внимания к "Харьковским соглашениям", поднятой Совбезом, который именно тогда поручил СБУ изучить обстоятельства скандального голосования в 2010 году в ВР за "Харьковские соглашения". Упомянутая депутатская идея не дошла до рассмотрения на одном из пленарных заседаний Рады.

Интересным автором проектов, лишь единичные из которых становятся законами, является и бывший спортивный журналист из Черновцов, а ныне "слуга народа" господин Мазурашу. Как законодатель он занимается проблемой продажи сигарет и алкоголя в супермаркетах (законопроект №5805, с июля этого года рассматривается в комитете), предлагает ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности (прошлогодний проект №3917, снят с рассмотрения) или работает над созданием возможности отзыва нардепа по народной инициативе (законопроект №3972, возвращен на доработку).

Следовательно, в случаях, когда упомянутые народные избранники являются самостоятельными, а не в составе огромных коллективов авторов создателями законопроектов, они, во-первых, становятся чрезвычайно креативными, а во-вторых - все их креативы так и остаются под сукном. Возьмем на себя смелость спрогнозировать, что такая же судьба ожидает и нынешний законопроект этих авторов, к которым присоединились нардепы из группы "За будущее".

На такую же мысль наталкивает и беглый анализ фактической части проекта закона №6001. Еще после сбития малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года тогдашняя украинская власть прибегла к попытке добиться от международных организаций официального признания террористическими организациями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Президент Петр Порошенко обращался с соответствующей просьбой к США и ООН, а Генпрокуратура Украины признала эти организации "террористическими" еще до авиакатастрофы. Но тогда запланированное официальным Киевом не удалось. Дело в том, что на уровне ООН, институтов мировой дипломатии или отдельных государств-лидеров современного мира такие решения очень долго дискутируются, потому что признание той или иной организации террористической обычно влечет санкции в отношении членов этих организаций, а также лиц и стран, которые им способствуют.

На уровне отдельных государств сделать это проще, чем через ООН. Семь лет назад тогдашний председатель Комитета Верховной Рады по европейской интеграции Григорий Немыря объяснял, что каждая страна в соответствии со своей юрисдикцией принимает решение о признании организации террористической. Обычно это происходит, когда от действий террористов страдают граждане этих стран. Такая практика есть, скажем, в США, где террористическими признаны более 60 организаций из разных уголков мира, чуть меньше - в черном списке Великобритании. Между прочим, Россия имеет свой список из 19 "террористических организаций", признанных Верховным судом страны, которая сама является агрессором.

Сложнее с этим на уровне ООН. При определении отношения к "террористическим организациям" ООН опирается на 14 международных документов. Обязательным условием признания организации террористической является согласие всех 15 государств-членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это крайне сложно. До сих пор в список террористических ООН удалось отнести преимущественно исламские "Аль-Каиду", "Фронт аль-Нусра", "Боко Харам" и некоторые другие.

Отсюда следует, что технически возможно признать ФСБ и российский Генштаб террористическими организациями (хотя оснований для этого их деятельность и дала более чем достаточно) разве что на уровне нашего государства. Но в таком случае логичным следующим шагом должно быть признание и России государством-террористом.

Подобные законопроекты раздражают страну-агрессора, и это хорошо. Но учитывая отсутствие механизмов их реализации, предназначены они скорее для пиара самих авторов.
 

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