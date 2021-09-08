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В Турции состоялась закладка корвета для ВМС Украины
В Турции состоялась церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования ВМС Украины.
Торжественная церемония закладки киля корабля класса "корвет" состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
В целом строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.
Согласно существующим договоренностям в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС Украины.
"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов "Байрактар ТВ-2ˮ, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны", - сказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Ранее стало известно, что США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island.
Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.
В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.
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