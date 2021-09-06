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Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности
13:38 06.09.2021 |
Структура МВД должна оставаться цельной для эффективного обеспечения безопасности государства, подчеркивает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о целесообразности сепарации структурных подразделений министерства, Монастырский сказал: "Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, Погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает".
По его словам, семилетний опыт сотрудничества всех структур, которые входят в МВД, показал свою эффективность.
В качестве примера министр рассказал, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях задействованы примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест. "Если будет сбой, произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где больше всего проходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах – ответственные, и это все – одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден", - пояснил он.
Монастырский добавил, что дискуссии о разделении и переподчинении структур, которые входят в состав МВД, не являются новеллой.
"Сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения. Но если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", - акцентировал министр.
Он подытожил: "Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства".
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