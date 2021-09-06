Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", глава МВД рассказал, что пауза в его публичности после назначения министром была осознанной.

"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", - пояснил Монастырский.

В этом контексте он отметил: "Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек".

По словам министра, он уже готов представить общественности большие системные проекты.