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Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД
10:17 06.09.2021 |
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы.
В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", глава МВД рассказал, что пауза в его публичности после назначения министром была осознанной.
"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", - пояснил Монастырский.
В этом контексте он отметил: "Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек".
По словам министра, он уже готов представить общественности большие системные проекты.
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