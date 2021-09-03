Финансовые новости
- |
- 03.09.21
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму - Зеленский
12:32 03.09.2021 |
Украина в настоящее время не может на законодательном уровне легитимизировать двойное гражданство, поскольку на временно оккупированных РФ территориях Донбасса и Крыма происходит принудительная российская паспортизация украинских граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что сам выступает за двойное гражданство и, если бы сейчас в Украине было мирное время, то украинский парламент оперативно проголосовал бы за введение соответствующего закона как приоритетного ради украинцев, которые живут по всему миру.
"Этот вопрос очень сложный именно из-за того, что есть паспортизация (российская - ИФ) и некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон получить украинское, а мы должны сегодня очень серьезно защищать наши границы", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов Стэнфордского университета.
"Вы знаете, что паспортизация длилась на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированных территорий Донбасса. Около 600 тыс. российских паспортов роздано на наших украинских территориях", - добавил глава Украинского государства.
При этом он подчеркнул, что вопрос остается актуальным и рассматривается среди украинских парламентариев. "То есть, этот вопрос актуален, но через эти сложности нам необходимо построить законодательство относительно двойного гражданства. Оно не может быть универсальным, с универсальным подходом для каждой громады и каждой отдельной страны", - добавил Зеленский.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План Байдена для Зеленского. Как США будут укрепляться в Украине
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
|Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму - Зеленский
|Дубилет пошел в суд, чтобы МВД удалило объявление о его розыске
|План Байдена для Зеленского. Как США будут укрепляться в Украине
|Скандальный экс-руководитель Одесской таможни получил новую должность
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
Это интересно
|TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
|Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб
|В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной
|Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
|В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю
|Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала
|Обнаружен способ обхода PIN-кодов для бесконтактных платежей Mastercard и Maestro